أفضل 4 أنواع من الماسكات لعلاج مشاكل بشرة الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يتم التركيز عادة على وسائل العناية بالبشرة الخاصة بالنساء، والقليل من المقالات تتحدث عن كيفية حفاظ الرجل على نضارة وجمال بشرته.

وكما هي الحال بالنسبة للمرأة، تتعرض بشرة الرجل لعوامل الطقس وغيرها من الأشياء التي تؤثر على صحتها، لذلك يقدم موقع "مينز جورنال" مجموعة من الماسكات، التي تساعد على علاج مختلف مشاكل البشرة لدى الرجل، وفق ما نقل "24" الإماراتي:

قناع الصبّار

تساعد الخصائص المضادة للالتهاب في الصبار على تلطيف وتخفيف حروق الشمس، والأمر شبيه بتطبيق غسول الصبار على الحروق الناتجة عن أشعة الشمس على الجسم، وما يميز هذا القناع أنه لا يتسبب بانسداد مسام الجلد.

أقنعة فيتامين سي

يساعد قناع مع فيتامين سي في إعادة اللون الطبيعي للبشرة، وتحييد تغيير اللون من الشمس، والتخلص من بقايا حب الشباب المزعجة.

أقنعة حمض الصفصاف

يقلل حمض الصفصاف من إنتاج الزيوت، وهو قادر على إذابة خلايا الجلد الميتة ومنع انسداد المسام، كما يملك خصائص مضادة للالتهابات، مما يمنحه القدرة على علاج حب الشباب.

أقنعة حمض الهيالورونيك

إذا كانت البشرة جافة، ينصح بالبحث عن خيارات حمضية أخرى، ومن بينها حمض الهيالورونيك، الذي يعد من أفضل الخيارات المتاحة لتغذية وترطيب البشرة.

أقنعة الطين

يطبق مرتين في الأسبوع للسيطرة على إنتاج الزيوت في الجلد، يجب أن يتبع ذلك في كل مرة تطبيق مرطب مناسب لتنشيط وترطيب بشرتك.