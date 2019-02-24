 دراسة: "منتجات تبييض الأسنان تزيد الحساسية"

حذرت دراسة حديثة أجريت في جامعة مانشستر، من التأثير السلبي لمنتجات التبييض، حيث يمكن أن تضعف مينا الأسنان وتزيد من الحساسية.

وكشفت الدراسة التي أجراها خبراء في طب الأسنان، من مخاطر استخدام المنتجات التي تستخدم دون وصفة طبية، حيث تنص القواعد الأوروبية على أن منتجات تبييض الأسنان الحاوية على بيروكسيد الهدروجين لا يمكن وصفها إلا من قبل ممارسي طب الأسنان المؤهلين، حسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتباع العديد من المنتجات الحاوية على كلورات الصوديوم أو كربونات بيروكسيد الصوديوم في المتاجر، دون الحاجة لوصفة طبية، وهذه المنتجات هي التي تحذر منها الدراسة الجديدة.

واختبر الباحثون 5 أنواع من منتجات التبييض المتوفرة في المتاجر، وأظهرت النتائج أنها تضعف من صلابة الأسنان، وتتلف السطح الخارجي لها بشكل ملحوظ.

​