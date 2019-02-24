بالصور| تفاصيل واقعة الكلاب و«طفل مدينتي»: والدته لم تنقذه

لحظات من الرعب عاشها محمد إيهاب الشهير بـ«طفل مدينتي»، بعد أن هاجمه كلبين «شديدي الشراسة» من حراسة أحد الفلل بمنطقة B3 في «مدينتي» بالقاهرة الجديدة، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الجمجمة وسحجات في كامل جسده الصغير إثر سحله على الأرض بجانب عضات من الكلاب، لتأتي سيدتين في محاولة لإنقاذه أحدهم سحبت كلبًا وأخرى ألقت بجسدها فوق الطفل، الأمر الذي أثار مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضحية السيدة بنفسها لحماية الكلب، في اعتقاد أنها والدته وحضرت لتحميه، لتكتشف «الوطن» مفاجئة عن السيدة ترويها خالته ولاء حسين موضحة أن السيدة «ليست والدته».

«مش أمه الست اللي نامت عليه بجسمها دي واحدة من الجيران وأصحاب الكلب.. في واحدة لابسة رمادي دي صاحبة واحدة من الأسرة المالكة للكلب والتانية واحدة من الجيران صاحبتها.. والده ووالدته كانوا في البيت ونزلوا جري على الصوت لاقوا الولد مغمي عليه على سلم العمارة»، كان بداية حديث خالة الطفل مع «الوطن»، مضيفة أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها وسبق واعتدى الكلبان على الجيران لكن لم تصل للضرر الذي تعرض له الطفل".

وأوضحت ولاء، أن الطفل مصاب بجرح في الجمجمة وجروح غائرة في الوجه والجسم بجانب الصدمة النفسية التي تعرض لها، متابعة: «اللي حصل إن الولد بعد صلاة الجمعة طلب من والده يلعب قدام العمارة شوية زي ما باين في الفيديو وبعدها فوجئنا بالصراخ ونزلنا لاقينا الولد مغمى عليه على السلم بتاع العمارة».

وكشفت خالة الطفل محمد، مفاجئة في الفيديو: «اللي أنقذ الطفل واحدة من صحبات الكلاب والست التانية من الجيران وإحنا منعرفهاش هي اللي حمت الولد بجسمها ومنعرفش دي واحدة من صحبات الكلب ولا مين".

وتابعت: "الولد حرارته 40 بقاله 3 أيام وأخد تطعيمات كتير وإلى الآن حالته صعبة.. كل اللي عايزينه إن حقه يرجع ونحمي أي حد من سكان المدينة من هجوم الحيوانات دي»، موضحة أن جهاز المدينة طلب الكشف الطبي عليه وحاليًا محتجز في المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وقال إيهاب سماح والد «طفل مدينتي»، إنه حرر محضرًا حمل رقم 2169 جنح القاهرة متهمًا صاحب الكلاب وزوجته وابنته بالإهمال الذي تسبب في إصابة طفله محمد، موضحًا أنه أرفق المحضر بتقرير طبي شامل للإصابات الطفل".

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح الأب، لـ«هن»: «الولد كان بيلعب في (الباركنج) مع أصحابه قدام العمارة اللي ساكنين فيها بعد صلاة الجمعة وتفاجئ بهجوم الكلاب عليه لما حاول يهرب منها هاجموه بشكل شرس جدا».

وأضاف: «أصحاب الكلاب يمتلكوا شقة بـ"جاردن" (حديقة) قدامنا.. مش عارف لحد دلوقتي الكلاب خرجت إزاي أو هما نطوا من على سور الجاردن ولا هما كانوا سايبينهم يتمشوا أو حاجة.. لكن اللي حصل مع الولد إنهم هاجموه وتقريبا لما الولد صرخ الستات اللي ظهروا في الفيديو هما ابنة صاحب الكلاب وزوجته حسوا أو أخدوا بالهم إن الكلاب بتاعتهم خرجت فجريوا على الولد ياخدوا الكلاب.. اللي كانت لابسة رمادي دي البنت سحبت كلب منهم والتانية نزلت بجسمها على الولد تغطيه لأن الكلب عارفها فمش بيهاجمها».

وتابع: «صاحب الكلاب تواصل معي وحاول الاعتذار لكني رفضت ولا أرغب في أي تعويض غير تطبيق القانون عليهم لأن على أي صاحب حيوان حماية البشر من خطورة الكلب ده.. دي أبسط حقوق البني أدمين ومش هسامح في حق ابني اللي اتسحل وسأقاضيهم وبالفعل تواصلت مع أحد المستشارين لإقامة دعوى ضدهم بتهمة الإهمال».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو ظهر فيه كلبان حراسة «شديدي الشراسة» يهاجموا طفلا عمره نحو 8 أعوام، ويسحلونه على الأرض لمدة تصل لنحو دقيقتين، حتى وصول سيدتين إحداهما سحب كلبًا وأخرى ألقت بجسدها على الطفل لتحميه من هجوم الآخر، الذي استمر في مهاجمة الطفل رغم إلقاء السيدة بجسدها عليه، الأمر الذي أثار استياء رواد «السوشيال ميديا»، بشأن أهمية الالتزام بقوانين تربية الحيوانات، للحد من حوادث مهاجمتها للبشر وخاصة الأطفال.

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