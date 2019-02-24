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خضعت الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بـ"السلطانة هيام"، لجلسة تصوير جديدة نشرت بعض منها اليوم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت في الصور بدون مكياج مرتدية فستانًا قصيرًا من "التايجر"، وحذاء أسود طويل، ونالت الصور إعجاب متابعيها.
وكانت "أوزرلي"، التقت بعدد من الفنانين خلال زيارتها لمصر منذ عدة أشهر، منهم الممثل محمد إمام والفنانة الاستعراضية دينا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| مريم أوزرلي بـ "التايجر" في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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