علقت الراقصة سما المصري، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره "الجونة" بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 48 نقطة.
ونشرت "المصري" صورة لها بفستان أحمر، بجانب عمود خشبي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مُعلقة: «امسك الخشب، مبروك الأهلي يحتل المركز الثاني في الدوري المصري بفارق 4 نقاط مع الزمالك بعد فوزه على الجونه بهدفين مقابل هدف».
وتابعت: «مفيش تحفيل على إخواتنا الزملكاوية غير بعد ماتش الساعة 9 بتاعهم، عيب عشان الزملكاوية بيتقمصوا، كان نفسهم يقولوا كل تونة وانسى اللي حصل من الجونة.. الأهلي حديد والدوري أهلاوي».
كانت هذه تفاصيل خبر بفستانها الأحمر.. سما المصري تهنئ الأهلي بالفوز على الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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