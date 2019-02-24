قبل الأوسكار بساعات.. كندة علوش توجه رسالة لهذا المخرج

حرصت الفنانة السورة كندة علوش، على دعم مخرج فيلم "عن الأباء والأبناء"، قبل عرضه بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، مساء اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "علوش" صورة لـ "بوستر" الفيلم، مُعلقة: "كل التوفيق للمخرج السوري الصديق، طلال ديركي وفيلمه الوثائقي "عن الآباء والأبناء" رحلته مع جوائز الأوسكار اليوم".

وتابعت: "وصولك للأوسكار فخر لنا شكراً لمجهودك ولصدقك.. عيوننا وقلوبنا وصلواتنا معك اليوم كل التوفيق لك ولفيلم المخرجة نادين لبكي".

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