استشاري: 3 موانع قبل تطعيم طفلك ضد شلل الأطفال

علق الدكتور محمد الكيلاني استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، على الشائعات التي يتداولها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بشأن الأضرار الناتجة للضد شلل الأطفال، قائلا: "يعني الدولة كلفت نفسها الملايين عشان حد قاعد في البيت حاطط رجل على رجل يمنع الناس بكلام ليس له أي صحة".
وأضاف خلال حديثه لـ"هُن"، أن هناك ثلاث موانع فقط لتناول هذا التطعيم وهي كالتالي:
1- تناول الطفل دواء يحتوي على الكورتيزون.
2- تناول تطعيم الروتا خلال ١٥ يوم.
3-إذا كان الطفل يعاني من مرض يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة.
وأكد الكيلاني أنه لا يوجد أي مضاعفات أو أعراض جانبيه تظهر مع هذا التطعيم نهائيًا، ولا خوف منه على الإطلاق".
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