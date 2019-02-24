"من بس أنيميا".. الأسباب الخفية وراء ظهور العلامات البيضاء على الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

"تلاقيها أنيميا".. عبارة نرددها كثيرًا عند ظهور علامات تتخذ أحيانًا شكل البقة أو خط رفيع أبيض اللون تمتد عبر أظافر الأصابع بأكملها، غير عابئين لخطورتها ولا يعلمون السبب الرئيسي لذلك.

وهناك مجموعة من الأسباب ليست فقط أنيميا تؤدي إلى ظهور تلك العلامات البيضاء، وفق ما أوضح الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة.

وقال لـ"الخليج 365"، إن غالبية الناس لا يحبون الذهاب إلى الطبيب، وعادة ما يتجاهلون تلك الأعراض دون الوعي بالعواقب، ولكن يجب الخضوع لفحوصات من خلال متخصص جلدية عند ملاحظتها، معددًا أسباب ظهور تلك العلامات على الأظافر:

1- اضطرابات في العمليات الحيوية بالجسم.

2- نقص الحديد والكالسيوم ، وفشل القلب، والسكري، واضطرابات الهضم المزمنة، ونقص الزنك، والإكزيما، والفطريات.

3- الإصابة بالالتهاب الرئوي أو الفشل الكلوي.

4- الإفراط في استخدام طلاء الأظافر مجهول المصدر وسوء العناية بالأظافر.

5- حدوث إصابات للأظافر، كاصطدامها بسطح ما، أو تعرضها للكسر.

6- التعرض لكمٍّ هائلٍ من الضغوط النفسية والعصبية.

7- أنيما تشير إلى الإصابة بأمراض أخرى.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن انتشار بقع وخطوط بيضاء على كل الأظافر يستلزم استشارة الطبيب للتحقق من سبب ظهور هذه البقع، بحسب "د ب أ".

وأوضحت الرابطة أن يضاض الأظافر يرجع لأسباب عدة، مثل مرض القلب أو الالتهاب الرئوي أو الفشل الكلوي أو تشمع الكبد أو التهاب القولون التقرحي.

ومن الأسباب الأخرى: التسمم بالزرنيخ أو الصدفية أو الإكزيما أو نقص الحديد أو نقص الزنك أو نقص البروتين أو نقص الفيتامينات، بالإضافة إلى الضغوط النفسية أو قضم الأظافر.

وللتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء ابيضاض الأظافر يتعرف الطبيب على التاريخ المريض للمريض ويقوم بإجراء بعض الفحوصات الطبية مثل صورة دم كاملة ووظائف الكبد والكلى. ويتحدد العلاج بعد تحديد السبب.