انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال .. تعرف على مواعيدها وأماكن تواجدها

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت وزارة الصحة اليوم الأحد، حملتها القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام.
ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة 4 أيام بجميع المحافظات، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين في تلك الفئة العمرية المتواجدين على أرض مصر، على أن يجرى التطعيم بالمجان.
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