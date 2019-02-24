دراسة تكشف تأثير نقص النوم على الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حذّرت نتائج دراسة ألمانية من تأثير نقص النوم على الدماغ وقالت إنه يشبه تأثير الإفراط في تعاطي الكحول، وإن هناك أدلة على أنه يضعف خلايا المناعة. ويندرج تحت مسمّى نقص النوم عدم الحصول على الوقت الكافي إلى جانب عدم الاستغراق العميق في النعاس، وفق ما نقل موقع "البيان" الإماراتي.

وأجريت الدراسة في جامعة توبنغن الألمانية، ونُشرت نتائجها في "جورنال أوف إكسبرمنتال ميديسن". وقام فريق البحث بدراسة تأثير نقص النوم على خلايا المناعة، وتبين أنه يعيق هذه الخلايا عن مكافحة الأهداف التي تحاربها، وهي الجراثيم والميكروبات.

وأظهرت الأبحاث أن الحصول على ما يكفي من ساعات النوم العميق يحسن من أداء خلايا T المناعية. ويرتبط نقص النوم بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري والبدانة والاكتئاب.