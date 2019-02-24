صور موديلات عبايات 2019..اختاري ما يناسبك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - مع كل عام يبدع مصممو أزياء العبايات بتقديم تصاميم مختلفة تناسب كل الصبايا، بخاصة وأنّ الفتاة التي تعتاد ارتداء موديلات العبايات، تحتاج دائمًا إلى التجديد في اطلالتها، باعتماد أزياء وصيحات مختلفة وأنيقة، لهذا جمعنا لكِ صور موديلات عبايات 2019 لاطلالة متجددة.



العبايات مع تطريزات الشراشيب

موضة الشراشيب أصبحت أساسية بغالبية الصيحات المختلفة في السنوات الأخيرة الماضية، وطالت كذلك موديلات العبايات، اعتمديها بطريقة ذكية للشراشيب الطبقية على العباية، لتمنحكِ طولًا وأناقة، كالعباية من عبايات بوتيك Abayas Boutique، نسقيها مع كلتش أنيق مطرز بالشراشيب أيضًا، أو اكسسوارات بالفكرة نفسها للمسة متناغمة مع فكرة العباية.



الأكمام المكشكشة والمنفوشة

على منصات أكبر دور الأزياء العالمية، شاهدنا هذا العام سواء كان بموسم الصيف أو الشتاء، تصاميم مختلفة تحمل صيحة الأكمام المكشكشة، والمميز بهذه الصيحة أنها تناسب تصميم العبايات كثيرًا، باللعب بتفاصيل الأكمام، كهذا الموديل عبايات الزين Alzain، ومعها ستعتمدين اكسسوارات أو مجوهرات أنيقة في اليد لتبرزي جمال العباية.



الألوان المخملية للعبايات

وتناسب هذه الصيحة كل الصبايا، بخاصة وأنها تمنحكِ اطلالة أصغر سنًّا، ومظهرًا أنثويًّا بالطبع، اخترناها لكِ من Husna Collection عبايات حسنا، باللون البيج الهادئ، تناسب كل ألوان البشرة، نسقيها مع حجاب أبيض أو من اللون نفسه، وأكملي اللون بتدرجات الألوان نفسها للحصول على المظهر الحيادي.



العبايات بخامات الستان اللامعة

يمكنكِ بكل بساطة تطبيق صيحة الميتالك العصرية بطريقة أكثر ذكاءً، باعتماد خامة الساتان الحادة والتي تناسب كل أجسام الصبايا، بحيث تخفي عيوب الجسم، مع ألوان الميتالك الذهبية أو الفضية كالموديل من عبايات السلطانة Alsultana، اختاريها لمناسباتكِ الكلاسيكية مع الكعب العالي الشفاف، والكلتش المطرز بالأحجار.

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