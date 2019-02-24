اطلالات ل كيت ميدلتون مستوحاة من أزياء الليدي ديانا.. هل تتعمد التقليد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - كانت الأميرة ديانا تحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا، حتى أن وفاتها كانت بمثابة صدمة للكثيرين. ظلت الأميرة ديانا حتى وقتنا هذا أيقونة للأناقة، ربما هذا ما دفع دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، بتقليد كثير من إطلالاتها إلى حد وصل إلى الاستنساخ.

على الرغم من أنهم لم يلتقوا أبداً، فإن الأميرة ديانا و كيت، لديهما قواسم مشتركة أكثر من مجرد الزواج في عائلة وندسور، كلاهما شقراوات ولهن قامة ممشوقة، ساعدت كيت في إعادة تنسيق أزياء ديانا بأسلوب عصري.



في الصور التالية نستعرض 42 إطلالة اعتمدتها كيت ميدلتون من وحي إطلالات الأميرة ديانا:

في أحدث ظهور لها خلال حفل "البافتا"، اعتمدت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، فستان أبيض بكتف واحد، من توقيع دار أزياء ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، جاء التصميم مزدان بورود بارزة على الكتف، مع قصة تضم الخصر ثم ينسدل الفستان بانسيابية، وانتعلت معه زوج من أحذية جيمي شو Jimmy Choo. تشابه فستان كيت مع إطلالة اعتمدتها الأميرة ديانا خلال زيارتها للبرازيل.



اعتمدت الأميرة ديانا سترة من التويد خلال شهر العسل في اسكتلندا في أغسطس 1981 ؛ أما كيت فاعادت نفس الصيحة بـ سترة أنيقة من التويد أيضاً خلال ظهورها في حديقة King Henry Walk في يناير 2019.

ظهرت ديانا في عام 1985 بتايير من الترتان الأحمر،ال ذي كان أحد الأقمشة الدارجة وقتها. أما كيت ميدلتون اكتفت بارتداء تنورة من نفس الصيحة و نسقتها مع كنزة سوداء، في حفلة عيد الميلاد للعائلات العسكرية في لندن في 4 ديسمبر ، 2018.



إذا كانت الإطلالات السابقة تشابهت في تفاصيلها، فإن إطلالة كيت ميدلتون التي اعتمدت فيها تايير بظل من الأحمر الناعم ونسقت معه حذاء جلد أسود، عام 2001، هي نفسها إطلالة الأميرة ديانا التي اعتمدتها في زيارتها لليفربول عام 1995، لكنها اختارت اللون الأصفر الساطع.



نادراً ما تذهب النساء إلى لون اللافندر، لكنه مألوف بين الدوقات والأميرات، لذلك اعتمدته الأميرة ديانا أثناء زيارتها لواشنطن في عام 1997 ، بينما ارتدت كيت اللون ذاته أثناء حضورها مؤتمر القمة العالمي للصحة النفسية في 9 أكتوبر 2018.

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