أفضل أنواع الماسكرا للعيون الحساسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - إذا كنت تعانين من حساسية وتهيج العينين، وتخافين كثيراً من استخدام الماسكرا خوفاً من سيلانها أو التسبب باحمرار العين والإصابة بالحساسية، فإن خبراء التجميل والعناية بالبشرة ابتكروا أنواع ماسكرا ذات تركيبة لطيفة ومصنوعة على أساس اختبارات سريرية حقيقية، مخصصة تحديداً للعيون الحساسة.

تعرفي في ما يلي الى أفضل أنواع الماسكرا المخصصة للعيون الحساسة جداً.



La Roche-Posay Respectissime Extension Mascara

تعمل هذه الماسكرا على تطويل الرموش وتكثيفها، وتتميز بصيغتها الآمنة التي تم اختبارها من قبل أطباء العيون، حيث أنها تخلو تماماً من العطور والبارابين. وهكذا سستتمتعين برموش طويلة ونظرات ساحرة بعيداً عن حكة العين واحمرارها.



Blinc Mascara Amplified

على عكس الصيغ التقليدية، تعمل هذه الماسكرا المضادة للماء على تغليف منطقة العين الحساسة، فتمنع إصابة العين بالحساسية والاحمرار والتهيج، وهكذا تضمنين الحصول على رموش طويلة وكثيفة ومكياج عيون أنيق لا تشوبه شائبة.



Rms Beauty Volumizing Mascara

تشتمل هذه الماسكرا ذات التركيبة الطبيعية، على شموع نباتية ناعمة ومعادن خام، تعمل على تطويل وتكثيف الرموش من دون إصابة العين الحساسة بالتهيج أو التسبب بتلطيخ المكياج. لذلك، لا تترددي في اعتمادها، لأنها ستضمن لك مكياج عيون أنيق طوال اليوم.



Clinique High Impact Extreme Volume Mascara

هذه الماسكرا مخصصة للعيون الحساسة جداً، فهي تتميز بتركيبتها اللطيفة التي تعتمد على المعادن بدلاً من الصبغات الاصطناعية التي تسبب تهيج العين واحمرارها، وبالتالي سيلان الدموع. كما تشتمل على الزيوت المهدئة والمستخلصات النباتية المثالية للعيون الحساسة.



Neutrogena Healthy Lengths Mascara

لقد تم تصميم هذه الماسكرا للعيون الحساسة تحديداً، حيث بإمكانك استخدامها يومياً من دون آثار جانبية قد تشوه مكياجك. مرري ماسكرا Neutrogena Healthy Lengths على منتصف الرموش وحتى نهاياتها، لضمان رموش طويلة وكثيفة ونظرات جذابة.

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