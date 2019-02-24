ماسك البرقوق لتجديد نضارة بشرتِك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - البرقوق هو من فاكهة الخريف المميزة، يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية كفيتامين A وC، كما يحتوي على مضادات للأكسدة، كما أنه غني بالألياف الطبيعية، لهذا فهو هائل وفعال لصحة البشرة، يمكنكِ الاستفادة منه بتناوله بشكل مباشر، أو استخدامه كـ ماسكات.



فوائد البرقوق للبشرة



- يعمل على تلطيف وترطيب البشرة.



- يمنح البشرة لونًا ورديًّا.



- يحميها من أشعة الشمس الضارة.



- يجدّد خلايا البشرة.



ماسكات طبيعية بـ البرقوق



قناع البرقوق مع الزيوت



- ملعقة كبيرة برقوق مهروسة



- ملعقة صغيرة زيت زيتون



- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة.



اشطفي بشرتكِ بالماء والغسول.



كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للاستفادة من فوائد البرقوق.



قناع البرقوق والزبادي



- ملعقة كبيرة زبادي



- ملعقة صغيرة برقوق



اخلطي المكونين ، وضعي المنتج على بشرتكِ لمدة نصف ساعة.



اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر.



كرري الماسك عندما تشعرين أنّ بشرتكِ بحاجة للـ ترطيب.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

خلطة بياض الثلج لتبييض بشرة فتيات الجامعة

اكتشفي أهم 5 فوائد لكريم الليل

حضّري مقشر البشرة الخاص بكِ