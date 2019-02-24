ماسك طبيعي لتنعيم القدمين.. سهل ومضمون النتائج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - كعب القدمين، غالبًا ما يتشقّق ويصبح محمّلًا بطبقة سميكة من الخلايا الميتة. هذه المشكلة غالبًا ما تعترض السيّدات، لا سيّما أولئك اللواتي يَنتعِلنَ الصنادل أو أيّ نوع من أنواع الأحذية المفتوحة من الخلف. تؤثّر هذه المشكلة على مظهر السيّدة وأناقتها، لذلك من الضروري الحرص على إزالة هذه الخلايا الميتة، والتخلّص من مشكلة تشقّق القدمين وجفافهما إلى الأبد.

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فما هي الطرق الأهمّ للتخلّص من تشقّق كعبَيّ القدمين؟



الواقع أنّ الحلّ يكمن في ثلاث خطوات بسيطة: