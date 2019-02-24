أستعدو يا معلمين – كله يفتح تلفونه الوزارة هتتصل بيك

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 06:55 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء المهلة الإضافية لتقديم الأوراق المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، الإثنين.
وأكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنه من المُقرّر انتهاء المهلة المحددة لتقديم الأوراق المطلوبة في الإدارات التعليمية، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الإثنين.
وأوضح «عمر» في تصريحات صحفية، أنه خلال الأسبوع الجاري سيجري إخطار المعلمين بأماكن عقد المقابلات الشخصية والاختبارات الإلكترونية لهم.
وشدد عمر على أن التعاقد مع هؤلاء المعلمين سيكون مؤقتًا وغير قابل للتجديد ولا التثبيت ومدته 3 أشهر فقط، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين في مجال تخصصه.
وتقدم للمسابقة نحو 430 ألف شخص منهم معلمين وأطباء وخريجي كليات الحقوق والآداب والتربية.
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