كلاسيكو الإصابات – تعادل سلبي بين ليفربول ومانشستر يونايتد

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 06:55 مساءً - وفي أول 30 دقيقة من عمر الكلاسيكو لم تشهد فرص محققة، بل إصابات متتالية، وكان أولها إصابة لاعب وسط مان يونايتد، أندير هيريرا، الذي اشتكى من آلام عضلية قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 20، ويشارك أندرياس بيريرا بدلا منه.

وبعدها بأقل من 5 دقائق اشتكى خوان ماتا هو الآخر من آلام عضلية، ولم يقدر على استكمال المباراة ليغادر في الدقيقة 24 ويشارك جيسي لينغارد. ثم جاء الدور على مهاجم ليفربول، روبرتو فيرمينو، الذي اشتكى هو الآخر من آلام في القدم، وشارك دانييل ستوريدج بدلا منه في الدقيقة 30. وفي الدقيقة 43، خرج البديل لينغارد مصابا هو الآخر، بعد أن اشتكى من آلام عضلية ليشارك أليكسيس سانشيز بدلا منه.

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