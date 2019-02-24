كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 06:55 مساءً - مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في كأس الرابطة

يسعى مانشستر سيتي لتعميق جراح تشيلسي بالحصول على بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عندما يلتقي الفريقان في السادسة والنصف مساء اليوم بملعب “ويمبلي” في نهائي المسابقة.

ونجح تشيلسي في حجز مقعده بالمباراة النهائية على حساب توتنهام، بينما تفوق مانشستر سيتي على بيرتن ألبيون ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويرغب مانشستر سيتي في تكرار إنجاز جاره مانشستر يونايتد بالحصول على بطولة كأس الرابطة، حيث لم يتمكن أي ناد من حصد اللقب مرتين متتاليتين منذ عام 2000 بإستثناء مانشستر يونايتد، وذلك في عامي 2009 و2010.

ويدخل مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما وضع قدماً في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا أثر تغلبه خارج ملعبه على شالكه الألماني بنتيجة 3 – 2 في ذهاب دور الـ 16 الأربعاء الماضي.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في كأس الرابطة

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في كأس الرابطة

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مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في كأس الرابطة

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في كأس الرابطة

ويسعى مانشستر سيتي لقطع الخطوة الأولى نحو تحقيق الرباعية التاريخية هذا الموسم بالحصول على بطولات كأس الرابطة وكأس الأتحاد والدوري الإنجليزي بجانب دوري ابطال اوروبا.

في المقابل يسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره الغاضبة جراء تراجع النتائج على الصعيد المحلي وذلك بالحصول على بطولة كأس الرابطة.

وودع تشيلسي مسابقة كأس الاتحاد الاثنين الماضي بعد خسارته على ملعبه ووسط جماهيره أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل، كما تلقى هزيمتين من العيار الثقيل أمام بورنموث برباعية نظيفة ومانشستر سيتي بسداسية نظيفة بمسابقة الدوري الإنجليزي أثارت الشكوك حول قدرة الفريق اللندني على إنهاء مشواره في المربع الذهبي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويدرك ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي أن الخسارة أمام مانشستر سيتي اليوم قد تعجل بإقالته من تدريب الفريق الذي تأهل مؤخراً لدور الـ 16 بمسابقة الدوري الاوروبي “اليوروباليج” على حساب مالمو السويدي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، قرر معاقبة تشيلسي بحرمانه من إبرام التعاقدات لمدة فترتين.

وذكر الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، فى بيان رسمى أنه قرر حرمان تشيلسى من إبرام التعاقدات لمدة فترتين، لانتهاك النادى الإنجليزى لقواعد تتعلق بالتعاقد مع لاعبين أجانب تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كما فرض غرامة مالية على النادى اللندنى قدرها 600 ألف فرنك سويسرى مع منح تشيلسى 90 يوماً للاستئناف ضد القرار، حيث قررت إدارة النادى اللندنى الاستئناف.