كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 06:55 مساءً - يواصل النجم محمد رمضان، تصوير دوره في مسلسل “زلزال” المقرّر عرضه رمضان المقبل حيث شارك جمهوره صورة من كواليس التصوير.
وظهر رمضان في الكواليس وهو يرتدى قميصاً مشجرًا من زمن التسعينيات.
كانت هذه تفاصيل خبر قنبلة شياكة.. محمد رمضان يظهر بإطلالة تسعينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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