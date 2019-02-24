قنبلة شياكة.. محمد رمضان يظهر بإطلالة تسعينية

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 06:55 مساءً - يواصل النجم محمد رمضان، تصوير دوره في مسلسل “زلزال” المقرّر عرضه رمضان المقبل حيث شارك جمهوره صورة من كواليس التصوير.

وظهر رمضان في الكواليس وهو يرتدى قميصاً مشجرًا من زمن التسعينيات.

مسلسل “زلزال” بطولة محمد رمضان، ماجد المصرى، حلا شيحا، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادى مهنى، وسامى عبد الحليم، حسام داغر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف عبد الرحيم كمال، وخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.