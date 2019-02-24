انت الان تتابع تفاصيل خبر محاولة اختطاف طائرة متوجهة من بنغلاديش إلى دبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 06:46 مساءً - تعرضت طائرة ركاب كانت متجهة من العاصمة البنغالية دكا إلى إمارة دبي، الأحد، لمحاولة اختطاف، بحسب ما أورده إعلام محلي.

وحاول شخص مسلح اختطاف الطائرة التي اضطرت إلى الهبوط في مدينة شيتاغونغ شرقي بنغلاديش بعد محاولة الاختطاف.

وفي وقت لاحق، أعلن عن انتهاء محاولة اختطاف طائرة الركاب البنغالية والقبض على المنفذ.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن رجلاً حاول اقتحام قمرة القيادة مسلحاً، وهدد بإطلاق النار على طاقم الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها.

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وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "بي دي نيوز 24" المحلية، أن الطائرة تحمل رقم الرحلة "BG 147" كانت متجهة من دكا إلى دبي، عبر مدينة تشيتاغونغ الساحلية جنوبي بنغلاديش.

وأكد محفوظ علام، مدير خطوط بيمان البنغالية في المطار، للصحيفة، أن الطائرة تم اختطافها بالفعل.

بدورها أفادت صحيفة "دكا تريبيون" المحلية أن الطائرة التابعة لخطوط بيمان بنغلاديش الجوية اضطرت إلى الهبوط في مطار شاه أمانات الدولي، بمدينة تشيتاغونغ، بعد قيام مسلح باختطافها.

وطوقت الشرطة المنطقة، وحاصرت الطائرة على المدرج؛ كما علِّقت الأنشطة التشغيلية في المطار، وفق المصدر نفسه.