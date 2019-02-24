انت الان تتابع تفاصيل خبر 10 ملايين يورور من الاتحاد الأوروبي لدعم الحياة في اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 06:46 مساءً - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي أسهم بـ10 ملايين يورو دعماً لمشروعين جديدين تنفذهما المنظمة في اليمن.

وذكرت المنظمة، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، أن الاتحاد الأوروبي أسهم مؤخراً بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو لدعم مشروعين للتغذية والمياه والصرف الصحي، في جميع أنحاء اليمن.

ونقل البيان عن ممثلة "يونيسف" في اليمن، سارة نيانتي، قولها: إن "دعم الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين أمر حاسم بالنسبة للمنظمة لمواصلة مساعدة 11 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة".

وأوضح أن "450 ألف شخص في المناطق المعرضة لخطر كبير فيما يتعلق بالأمراض المتصلة بالمياه وانعدام الأمن الغذائي، بما فيهم 270 ألف طفل، سيستفيدون من هذا الدعم".

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ولفت البيان إلى أن "المشروع الأول يهدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات التغذية للفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وتوفير المياه المأمونة لهم ولأسرهم".

فيما يركز المشروع الثاني على الحد من المخاطر التي تشكلها الكوليرا والإسهال المائي الحاد، ومعالجة المخاطر المرتبطة بالخدمات السيئة لنظم المياه والصرف الصحي، حسب المصدر ذاته.

ومنذ نحو أربعة أعوام يشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة إماراتية كبيرة من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى.

وجعلت هذه الحرب 80 % من السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة الأزمة التي يواجهها البلد العربي بأنها أسوأ أزمة في العالم.

ويتعرض تحالف السعودية والإمارات لانتقادات دولية حادة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بسبب دوره في السيطرة على بعض المنافذ الحيوية التي تدخل عبرها المساعدات الإنسانية.