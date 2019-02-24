بالصور| تفاصيل آخر رحلة رسمية لهاري وميجان قبل ولادة طفلهما في المغرب

وصل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، مساء السبت، إلى مدينة الدار البيضاء في آخر رحلاتهما الرسمية للخارج قبل الولادة المرتقبة لطفلهما في الربيع، فيما خُصص لماركل آلية طبية لمواكبة أنشطتها المختلفة في إحدى بلدات الأطلس الجبلية ثم في في العاصمة المغربية.

تأتي تلك الزيارة الممتدة لمدة يومين بطلب من الملكة إليزابيث الثانية، وهي تثير قلق بعض وسائل الإعلام البريطانية، التي اعتبرت أن المغرب "منطقة خطرة" وأن عاصمته "تشهد أعمال شغب"، بسبب التظاهرة التي شهدتها الرباط الأربعاء الماضي، من قبل المعلمين احتجاجا على ظروف عملهم وتخللها صدام مع الشرطة.

وينوي هاري وميجان مناقشة مسائل متعددة خلال زيارتهما، تتضمن وضع النساء في المغرب وتعليم الفتيات وإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع، وفق ما جاء في البرنامج الرسمي لهذه الفاعليات الذي تضمن أيضا جلسة طهو وأخرى للتزين بالحناء.

ومن المقرر أن يغادر هاري وميجان المملكة المغربية، صباح الثلاثاء، بعد لقاء مع أفراد من العائلة الملكية بعد ظهر الاثنين في العاصمة، الرباط.

Advertisements

​