بالفيديو| منى عبد الغني ترقص على أنغام "يلا يا أصحاب"

حالة من البهجة والحنين إلى الماضي، صاحبت ظهور الفنانة منى عبدالغني، أثناء "دندنتها" إحدى أغانيها الشهيرة في فترة الثمانينات، في بث مباشر "لايف"، عبر حساب المخرج أشرف فايق عبر "فيسبوك".

وأطلت "عبدالغني"، مرتدية الحجاب و"جامبسوت" فاتح اللون، والذي تميز بأنه فضفاض وغير منقوش، خلال تمايلها أثناء غناء "يلا يا أصحاب"، بصحبة مجموعة من الفنانين، على رأسهم محمد محي وحميد الشاعري، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق والرقص ودندنة الأغنية، داخل إحدى قاعات المناسبات.

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وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات السعيدة بذلك الفيديو، أبرزها: "ده أحسن فيديو نوستالجيا شفته السنادي"، و"وحشتينا يا منى"، و"إيه الجمال ده، أنا فصلت والله من الواقع الأليم اللى أحنا فيه".

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