مجموعة تودز لخريف 2019.. قطع جلدية أنيقة وأخرى صُوفية دافئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قامت العلامة الإيطالية تودز بتحديث معطف الترانش الكلاسيكي وتقديمه بتصميم جديد باستخدام القماش الأيقوني للعلامة الجلدية.

وأتت معاطف الترانش الناعمة والجميلة مصنوعة من جلد النابا النقي في نسخ مختلفة، أحيانا مطبعا بطبعة جلد الفهد، أو نقشة جلود الحيوانات الزاحفة كالتمساح او الثعبان، وأحيانا أخرى مربوطة بحزام أو فضفاض.

المجموعة بشكل عام، جمعت تشكيلة من القطع الجلدية الأنيقة مع القطع الصوفية الدافئة، حيث تم تنسيق التنانير الجلدية بقصة الـA مع توبات بألوان متناقضة وبخط العنق الواسع، وتم تنسيق معظم الإطلالات مع حزام تودز الأيقوني بمشبك T المزدوج.

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وكانت لوحة الألوان دافئة تشمل ظلال اللون البني ونغمات الكامل مع اللون الأخضر الزهري والبرغندي والوردي الباهت وأزرق الباستيل، فيما كانت البنطلونات تأتي بقصة رجالية أنيقة، كما زينت قطع الحياكة المكتنزة من قماش الجاكارد تطريزات النخيل ورموز مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط.

كما كانت المعاطف بارزة وأنيقة بعضها أتى بقصات رجالية من قماش التويد ومنسقا مع قطع أنثوية أنيقة، فبدت المعاطف مريحة ودافئة و ملفتة للأنظار في الوقت نفسه.

وبطبيعة الحال، أظهرت تودز الكثير من الإكسسوارات الأساسية من أحذية البوت العالي بالنعل المكتنز إلى أحذية بوت رعاة البقر بطول الكاحل وأحذية اللوفر بتفاصيل معدنية، بالإضافة إلى نسخ من حقيبة الدلو والحقائب المصغرة الدائرية.