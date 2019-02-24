محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
يحدد خبراء عالم الأزياء والموضة كل موسم الألوان المميزة لكل فصل، والتي ستكون رائجة لدى دور الأزياء والماركات العالمية.
وبحسب مجلة فوج، أعلن دار ماكس مارا أحدث صيحات الجمال والبهجة في مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2019 و2020، التي أطلقتها على هامش فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.
ومن المعروف عن مصممي دار " ماكس مارا" تقديرهم للمرأة العصرية، لذا قدموا تصاميم تناسب متطلباتها حيث افتُتح العرض بمجموعة من الإطلالات الكلاسيكية ذات الطابع العصري.
وتضمنت معاطف طويلة من الجوخ، و التويد والصوف، بجانب الفرو الناعم، ودخلت عليها طبعة المربعات والرسومات البسيط،ة وتزينت بألوان الربيع، مثل الأزرق النيلي والأصفر الحيوية ودرجات اللون البني الفاتح والأبيض والتركواز والأسود.
بالإضافة إلى الملابس النهارية، التي واكبت الطابع العصري لحياتنا دون أن تتخلّى عن لمسة الرقي والأناقة التي تُعرف بها إطلالات هذه الدار.
ونسقت الإطلالات مع أحذية ذات رقبة طويلة، مصنوعة من خامة جلد تمساح، وجاء النوع الآخر قصير من tube socks.. وسيمنحك "الخليج 365" الفرصة للتمتع بإطلالة أكثر جاذبية وبهجة، إذ يمكنك الاختيار وفقا لعرض "ماكس مارا" لخريف وشتاء 2019 و2020:
كانت هذه تفاصيل خبر الألوان الربيعية تغزو تصاميم "ماكس مارا" في ميلانو (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.