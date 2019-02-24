انت الان تتابع تفاصيل خبر حصد 10 أرواح.. جمع الكمأ في العراق نُزهة يترصدها "داعش" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 01:07 مساءً - قضى تنظيم "داعش" في العراق على نزهة جمع الكمأ التي لطالما انتظرها العراقيون بعد غياب طويل؛ بسبب قلة الأمطار، لقضاء أوقات جميلة واتخاذها من قبل البعض تجارة رابحة في موسم انتشاره.

فقد استغل تنظيم "داعش" رحلات جمع الكمأ في المناطق الصحراوية لإثبات وجوده، وإيصال رسالة إلى من يعتقد أنه انهزم في العراق بأنه لا يزال.

والكمأ هو نوع من أنواع الفطر البري يشبه حبات البطاطا ويظهر بين شهري أكتوبر وديسمبر من كل عام بعد هطول الأمطار وحدوث العواصف الرعدية، ويبدأ جنيه في أوائل شهر فبراير حتى نهاية مارس.

تصفيات

وصفّى تنظيم "داعش" أكثر من 10 أشخاص اختطفهم في الأسابيع الماضية، أثناء رحلة البحث عن الكمأ في مناطق محظورة أمنياً، كانوا يسعون خلالها لجني أكبر كمية من النبات الفطري.

ففي قرية المسحك التابعة لقضاء بيجي شمال صلاح الدين، قتل التنظيم 3 شباب كانوا يبحثون عن الكمأ في منطقة قريبة من جبل مكحول، التي حُررت منذ سنوات من سيطرة التنظيم بعد معارك دامية تُعد من أشرس المعارك التي خاضتها القوات العراقية ضد هذا التنظيم.

وليس ببعيد عن محافظة صلاح قتل التنظيم ثلاثة أشخاص آخرين، في منطقة حديثة غرب الأنبار بعد ساعات من اختطافهم بعد توغلهم بعمق الصحراء بحثاً عن الكمأ.

وفي السياق اختطف "داعش" 12 شخصاً في منطقة النخيب التابعة لمحافظة الأنبار واقتادوهم إلى جهة مجهولة، وبعد يوم من اختطافهم عثرت القوات الأمنية على جثث 6 مخطوفين فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً لغاية اللحظة.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت في 18 فبراير أن مسلحين مجهولين، اختطفوا 12 مواطناً في منطقة النخيب واقتادوهم إلى جهة مجهولة، فيما بيّنت أن المختطفين من المدنيين كانوا في طريقهم إلى الصحراء لاستخراج الكمأ، بمسافة تبعد 120 كيلو متر غرب ناحية النخيب.

ويُشار إلى أن جدلاً أثير الشهر الماضي بشأن قتل قوة عراقية مجموعة من المواطنين بالخطأ كانوا يجمعون الكمأ في الأنبار، وهو ما نفته قيادة العمليات، وقالت إن المقتولين هم من "الإرهابيين".

وقال القيادي في الحشد العشائري في محافظة الأنبار جاسم العيثاوي إن "تنظيم داعش بعد أن فقد سيطرته على المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق وعقب فقدانه لجميع مصادر التمويل، لجأ إلى أسلوب الكمائن واصطياد المواطنين والمزارعين العزل بهدف مساومة ذويهم وتصفية حسابات مع من يعتقد أنهم تعاونوا مع القوات الأمنية".

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وأضاف العيثاوي في حديث لمراسل "الخليج 365": إن "جميع المناطق الصحرواية غرب العراق هي مناطق وعرة يتخذها تنظيم داعش منطلقاً لمقاتليه، لذلك فهو يستهدف كل من يصل إلى هذه المناطق خوفاً من كشف هؤلاء أماكنه من مضافات وإنفاق تحت الأرض".

تحرك أمني

وعلى خلفية الهجمات المتكررة لعناصر تنظيم داعش على المواطنين في المناطق الصحراوية، أوعز قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء قاسم المحمدي في 28 من يناير بمنع المواطنين من الوصول إلى المناطق الصحراوية بحثاً عن الكمأ.

وقال المحمدواي في بيان حصل "الخليج 365" على نسخة منه إن "على القطعات الأمنية الموجودة في قاطع المسؤولية منع جميع المواطنين من الدخول إلى المناطق الصحراوية للبحث عن الكمأ حفاظاً على أرواحهم من هجمات عناصر تنظيم داعش".

وأصبحت معظم المناطق الصحراوية التي احتلها تنظيم داعش في العراق هذا العام بسبب زيادة معدلات الأمطار هذه السنة، أشبه بمناطق نزهة للعوائل, خصوصاً مع شعور السكان بنوع من الاستقرار الأمني.

وتعتبر صحراء الأنبار والسماوة والنجف ووسط والبصرة والموصل وصلاح الدين، أبرز المناطق الصحراوية التي يكثر فيها، بعد موسم الأمطار والعواصف الرعدية.

ويبدأ موسم الكمأ، أو فاكهة الصحراء مع البرق الأول للسماء ، ويعرف أيضاً ببنت الرعد وينبت في الأرض بعد موجات من العواصف المطرية والرعدية، ويعتقد أنه ينبت بسبب الرعد، ولذلك سمي بهذا الاسم، ويكثر في المناطق الصحراوية عادة وبعض الهضاب القريبة من المدن.

نُزهة محفوفة بالمخاطر

وحول نُزهة الصحراء في فصل الربيع ورحلة جمع الكمأ يقول أبو محمد الأحبابي أحد هواة جمع الكمأ إن " لنزهة الصحراء ورحلة جمع الكمأ لذة ومتعة كبيرة لا توصف، حيث تجتمع العوائل من الأهل والأصدقاء، للذهاب إلى منطقة الجزيرة بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين، لجني الكمأ هذا المخلوق العجيب"، بحسب وصفه.

وأشار الأحبابي لمراسل "الخليج 365" إلى أن "رحلة جمع الكمأ أصبحت محفوفة بالمخاطر، بسبب عودة نشاط خلايا تنظيم داعش التي تتخذ من المناطق الصحراوية أوكاراً لها، والتي أخذت تستهدف جامعي الكمأ والمغامرين في هذه الرحلة".

ومن جانبه قال المواطن ياسر الدليمي: إن "غالبية هواة جمع الكمأ سواء كانوا للترفيه أم للتجارة حُرموا من ممارسة هذه الهواية الممتعة واستمتاعهم بإخراج هذه الفاكهة منذ سيطرة تنظيم داعش على مساحة واسعة من الصحراء الغربية ولغاية اللحظة بسبب نشاط عناصر تنظيم داعش في تلك المناطق، وكذلك خوفاً من استهدافهم من قبل القوات الأمنية".

وأضاف: أنه "قبل الحرب اعتاد على الذهاب كل يوم بعد دوامه الوظيفي إلى الصحراء لمسافة تزيد على مائة كم, لكنه اليوم فضل الجلوس في المنزل لخطورة الوضع هناك".