بالفيديو| «دقيقتان من الرعب».. أم تلقي بنفسها بين «كلاب شرسة» لحماية طفلها بمدينتي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مجموعة من الصور لإصابات طفل بعد أن هاجمه كلبين للحراسة، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، في مدينتي بالقاهرة الجديدة.

وأظهر مقطع الفيديو شجاعة الأم وتضحيتها، بعدما فشلت محاولات إنقاذ طفلها من مهاجمة الكلاب لتتحتضن طفلها وتلقي نفسها على الأرض وتحاوط طفلها بذراعيها وتتلقى الهجوم بدلًا عنه.

ونشرت والدة الطفل صور إصابة نجلها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقة: "الناس اللي بتدور على حقوق الحيوان، دوروا الأول على حقوق الإنسان، ابني كان ببن الحياة والموت بسبب كلبين قطعوا الواد بمعنى الكلمة، ربنا نجاه من الموت بمعجزة لأن الكلب قبض على جمجمته، يارب يحرق قلبكم ياللي بتشرسو الكلاب، تشوفه في أعز ما ليكو، أدعو لابني يقوم بالسلامة".

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ونشرت الأم، مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يوضح هجوم كلبين من الحراسة على ابنها ومحاولة إنقاذها له من الهجوم، معلقة: "الحمد الذي لا يحمد على مكروه سواه، لله الأمر من قبل ومن بعد، ده فيديو يوضح إن ابني البطل محمد إيهاب لم يستفز الكلاب في مسكنها، كان يقف مع أصحابه بالباركينج الخاص بنا يتحدثون ويضحكون مع بعضهم البعض وإذ يفاجأ الأطفال بظهور الكلبين أمامهم وطبعا بحكم سنهم الصغير، الأطفال خافت وابتدت الكلاب بمهاجمة البطل محمد إيهاب، وحاول إنه يطلع عمارتنا ولكن الكلاب مصممة على مهاجمته وصاحبة الكلاب لما شافت كلابها بتهاجم ابني مسكته وحاولت تحميه، ولكن الكلاب ثأرت أكتر وهاجمت أكتر علشان افتكرت الولد عدو للسيدة مالكة الكلاب وهي بتتخانق معاه والسيدة مالكه الكلب وبنتها وشكرا لكل من ساند البطل محمد إيهاب".

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