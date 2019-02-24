مسابقة ملكة جمال "الحجاب" تستعد للتحضيرات النهائية

أعلنت مصممة الأزياء آية محمود عن بدء تحضيراتها لفاعليات مسابقة ملكة "الحجاب" لموسمها الرابع.

وفي تصريحات صحفية لها، أكدت أن التحضيرات الأولية لهذا الموسم بدأت باشتراك 70 متسابقة للتنافس على اللقب، على أن تتضمن شروط المسابقة أن تكون المتسابقة ملابسها تتناسب مع الحجاب، وأن لا يقل سنها عن 20 سنة، ولا يزيد عن 35 عاما، ويبدأ طولها من 165 سم، ولا يزيد الوزن عن 80 كيلو جرام، وأن تكون حاصلة على مؤهل عالِ أو طالبة في الجامعة.

مع ضرورة أن تكون مثقفة ولبقة في طريقة كلامها وأسلوبها مع الآخرين، بالإضافة إلى أن يكون لها نشاط في العمل الميداني وخدمة المجتمع، ولديها قدرة على تحدث اللغة الإنجليزية.

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وأضافت مصممة الأزياء أن جميع المتسابقات خضعن للاختبار من قبل لجنة تحكيم شملت جميع التخصصات، والتي ضمت خبير العلاقات الزوجية والكاتب إيهاب معوض، والكاتبة الصحفية رانيا سعد الدين، والمذيعة مروة سلام، وأخصائي التغذية والنحافة الدكتور محمود عفيفي، ومصممة الأزياء مريم جاد، وملكة حجاب 2018 أية مكرم، وذلك حتى يكون الحكم النهائي على من تحمل اللقب هذا العام أتى بشكل دقيق.

وأكدت مؤسسة المسابقة أنة على الرغم من الاختلافات الكثيرة التي بدت واضحة من جميع المشتركات، إلا أنهم جميعا أكدن تمسكهن بارتداء الحجاب، ودعمهن له بأن تكون كل واحدة ملكة للحجاب في حياتها وعملها بعيدا عن المسابقة الجدير.

الجدير بالذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة في 11 مارس المقبل، للوصول إلى أفضل 10 فتيات لدخول السباق النهائي، لتتويج ملكة الحجاب لعام 2019 والوصيفات.

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