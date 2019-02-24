هيدي كرم: "لم أقم بعمليات تجميل وأهتم ببشرتي"

قالت الفنانة هيدي كرم إنها ليست ضد عمليات التجميل في الوقت الذي تحتاج فيه السيدات لذلك، لاسيما أن الأمر لا يعتبر وصمة عار.

وأضافت لـ"الوطن": "لم أقم بأي عمليات تجميل، ولكنني اعتني ببشرتي، عن طريق استخدام المواد الطبيعية والخضوع لجلسات طبية بمراكز التجميل".

ووجهت "هيدي" نصيحة للسيدات بأن يهتموا ببشرتهن ويحرصن باستمرار على نظافتها، مشيرة إلى أنها دائمًا تشارك جمهورها فيديوهات مع والدتها أثناء العناية ببشرتهن.

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وتواصل "هيدي"، تصوير مسلسها الجديد "الزوجة 18"، مع الفنان حسن الراداد، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

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