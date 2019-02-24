سفيرة الرياض بواشنطن: "أتعهد بخدمة بلادي وقادتي"

أعربت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود عن امتنانها وشكرها للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، عقب تعيينها سفيرة للرياض لدى واشنطن، متعهدة بخدمة بلادها وقادتها والسعوديين.

وكتبت السفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن تدوينة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعيني سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهدًا في سبيل ذلك".

وأعلنت السعودية، مساء السبت، تعيين الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة للرياض لدى واشنطن، خلفا للسفير الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز شقيق العاهل السعودي، الذي جرى تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع بمرتبة وزير، لتكون بذلك أول امرأة سعودية تحتل هذا المنصب.

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