بالصور| للرجال محبي ارتداء "البدل".. ألوان ملائمة لفصلي الشتاء والربيع

يضطر الكثير من الرجال ارتداء "البدلة" عند ذهابهم للعمل والذي يتطلب منهم الظهور بزي رسمي، فهناك العديد من الألوان التي تتميز بها "البدل"، إلا أن هناك ألوان ملائمة أكثر لفصلي الشتاء الربيع، وذلك بحسب ما ورد في موقع "thedarkknot"، وذلك للحصول على المظهر الأنيق، ومن صمن تلك الألوان:

- الأزرق الداكن:

يتميز هذا اللون بالدفئ الذي يحتاجه الفرد في فصل الشتاء، وهو يعتبر اللون المثالي في الحفلات والاجتماعات الرسمية.

- اللون الخمري:

يعطي المزيد من الأناقة، مع الكثير من البساطة والشياكة.

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- البني الفاتح:

يعتبر اللون المثالي عند اختيار المعطف الشتوي الأنيق، بالإضافة إلى أنه اللون المثالي لتوافقه مع المزيد من الألوان مثل الخمري والأزرق الداكن، والزيتوني.

- الأخضر الزيتي:

يتميز هذا اللون بالوقار والشياكة.

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