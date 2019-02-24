روسية تترك طفلتها "تموت من الجوع" للتنزه مع أصدقائها

تجردت أم تدعى مارينا بلنكينا، من مشاعر الإنسانية بعدما تركت طفلتها صاحبة الـ3 سنوات، تموت جوعًا، وسافرت لمدة أسبوع مع أصدقائها.

واكتشفت جثة الطفلة في المنزل بعدما عثرت عليها جدتها في المنزل الواقع في مدينة كيروف الروسية، ومعها هدية بمناسبة ذكرى ميلاد الطفلة، لتعثر عليها الطفلة جثة هامدة، واستدعت الجدة سيارات الإسعاف والشرطة على الفور حيث أعلنوا وفاة الطفلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، وبعد القبض على الأم قالت الجدة إن والدة الطفلة كانت على اتصال دائم بها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما ما كانت تخبرها أنها والطفلة بصحة جيدة، لتكتشف أنها أغلقت باب المنزل على الطفلة، وأغلقت المياه حتى لا تتمكن الطفلة من فتحها، وغادرت مع أصدقائها.

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وتم القبض على الأم بتهمة قتل طفلة بإساءة معاملتها وإهمالها، وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق: "قالت والدة الطفلة إنها أغلقت باب الشقة وغادرت المنزل، حيث كانت تقضي وقتا ممتعا مع أصدقائها، لمدة أسبوع كامل من 13 حتى 20 فبراير.

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