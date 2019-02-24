لتقوية الذاكرة.. حافظ على هذه العادات اليومية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
إذا كنت تنسى أين وضعت مفتاح سيارتك، وتواريخ أعياد الميلاد الهامة يمكنك تحسين ذاكرتك بتعلّم بعض المهارات وفي طليعتها طبخ بعض الأكلات الجديدة.
يحدث تراجع الذاكرة بشكل طبيعي مع التقدم في العُمر، لكن الذاكرة القوية تعيش في الجسد الشاب، لذلك جدد شباب ذاكرتك بتعلم الجديد. وهذه هي أبرز عادات لتحسين الذاكرة، وفق ما نشره موقع "ae24".
مهارات الطبخ. يحفّز الطهي مجموعة من الحواس أهمها الشم واللمس والنظر، وينشط ذلك وصلات عصبية عديدة في الدماغ، وتحديداً في المنطقة المسؤولة عن العواطف والمشاعر، لذلك عندما تتعلّم طبخ أكلة جديدة تعطي جرعة نشاط لذاكرتك.
لغة جديدة. من أفضل طرق تحفيز الذاكرة تعلّم لغة جديدة، وتوجد أدلة على أن هذه الخطوة تقلل خطر الإصابة بالزهايمر، وتحسن الذاكرة القصيرة.
الرياضة. تعلّم رياضة جديدة من وسائل تحسين الذاكرة وتنشيطها، وتجديد حيوية الجسم لأن النشاط البدني يحسن الدورة الدموية ويحمي الشرايين من الانسداد.
المسائل الحسابية. يتطلّب حل بعض المعادلات والمسائل الحسابية استنفار الذاكرة، ويؤدي ذلك إلى تحسين أدائها.
التغذية. ابتعد عن الأطعمة المقلية والدهون، وتناول المزيد من الخضروات والمكسرات والفواكه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.