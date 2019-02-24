تعرفي على "طريقة عمل المحشي المشكل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعتبر أكلات المحاشي من أشهر الأكلات في الوطن العربي، حيث تتميز بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية المرتفعة، وهي من الأطباق المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص كباراً وصغاراً.

ومن خلال الفيديو التالي يمكن معرفة طريقة تحضير "المحشي المشكل" بكل سهولة وفي دقائق معدودة: