بعد رحيله بيومين.. دار "فندي" يقدم آخر عروض كارل لاجرفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

بعد تعاون دائم أكثر من 54 عاماً مع دار فيندي، سجلت مجموعة فيندي لخريف ،2019 كآخر تصاميم يشرف عليها مصمم الأزياء الراحل كارل لاجرفيلد، والتي عرضت بعد يومين من رحيله، وسط حالة من الإعجاب، وتساقط دموع الحاضرين.

تضمن العرض 42 إطلالة ذات طابع أنثوي، ركزت بشكل أساسي على تحديد الكتفين والخصر بأسلوب عصري، إضافة إلى استعمال خامات انسيابية تركت المجال لظهور طبقات متعددة تكونت منها العديد من الإطلالات.

طغت على التصاميم الطابع الحيادي، والأصفر الزعفراني والأخضر التوركوازي، كما تكرر ظهور الأنسجة الشبكية التي تم تنفيذها بخامات مطّاطة وجلدية، وتزينت العديد من الأزياء والأكسسوارات بطبعة "المونوجرام" التي تُعرف باسم Karligraphy وهي "لوجو" دار Fendi المؤلف من حرفي F والمنفّذ بخط يد لاجرفيلد نفسه، والذي سبق أن تم إطلاقه في العام 1981.

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رغم غياب لاجرفيلد الجسدي عن عرض Fendi الأخير الذي تم تقديمه في إطار أسبوع ميلانو للموضة، إلا أن حضوره كان طاغياً في تفاصيل المجموعة من الياقات الكبيرة إلى مزيج الطراز الرياضي باللمسات الأنثوية، وخلط الطبعات والخامات بأسلوب مبتكر، حسب ما جاء في موقع "العربية".

حرص كارل لاجرفيلد على التقليل من استخدام الفرو، فرأيناه يزين فقط مجموعة محدودة من المعاطف والأكسسوارات. ويعود ذلك إلى سياسة جديدة قررت انتهاجها الدار مع تنامي الدعوات إلى تجنب استعمال الفرو الطبيعي في مجال الموضة.

انتهى العرض بمجموعة من الفساتين الشفافة الملونة الأنيقة، مع الأحذية العالية الرقبة، أو الجوارب السميكة والصنادل المفتوحة، وتنوع العرض بين السترات والمعاطف الطويلة، والبلوزات الواسعة والسراويل الصوفية، فيما ظهر القميص بتنويعات مختلفة، الكلاسيكي، والجلدي الطويل، والشفاف، والفساتين بلا أكمام ومع التنانير المتنوعة.