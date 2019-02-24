ليفربول ومانشستر يونايتد في عيون الأبراج: "الحظ يقف مع الشياطين الحُمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود المليجي:

يستعد اليوم فريق ليفربول لخوض مباراة هامة أمام مانشستر يونايتد، ضمن الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

ويعتمد ليفربول على محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، وهداف الفريق في صناعة الفارق لكتيبة المدرب الألماني، يورجن كلوب فيما يعتمد مانشستر يونايتد على الفرنسي بول بوجبا صاحب الموهبة الكبيرة تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولتشاير المدير الفني للشياطين الحمر.

تواصل "مصرواي" مع خبيرة الأبراج الدكتورة عبير فؤاد، لتوقع نتيجة المباراة بناءً على الأرقام والحسابات الفلكية لكل من محمد صلاح ويورجن كلوب من ليفربول وبول بوجبا وسولتشاير من مانشستر يونايتد.

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تقول "عبير": "بالنسبة لمدرب مانشستر سولشاير فهو من مواليد برج الحوت وكذلك بول بوجبا، وهما في برج مائي واليوم سيكون القمر في برج مائي وذلك يمنحهم حظ أفضل صحياً ومهنياً".

وأضافت خبيرة الأبراج "بالنسبة لصلاح وكلوب ينتميان إلى برج الجوزاء والقمر سوف يكون في منزل الصحة، ويؤثر ذلك بالإيجاب عليهما، ويعمل على زيادة القوة والنشاط، ولكن الأمر الذي يدعو للقلق وجود تنافر فلكي".

وأوضحت عبير فؤاد، أن الحالة الفلكية لمحمد صلاح غير جيدة وسوف يؤثر ذلك على أدائه، ولذلك من المتوقع فوز مانشستر يونايتد.