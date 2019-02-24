محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق إذا كنت تتبع نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، فستشعر من حين لآخر برغبة في تناول السكريات، وإذا لم تتحكم فيها جيدا فقد تهدم نظامك الغذائي تماما.. في السطور التالية نقدم لك بعض وصفات السموثي الصحية التي ترضي رغبتك في تناول السكريات دون أن تزيد وزنك، بحسب موقع "Shape". لمزيد من القراءة عن لمحبي السموثي.. 4 وصفات صحية لإنقاص الوزن اضغط هنا

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