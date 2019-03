أشهر العطور لربيع 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 صباحاً - أطلقت الدور العالمية مجموعة أنيقة اشهر العطور لربيع 2019، والتي تعتمد في غالبيتها على الأزهار والورود.

إليك اشهر العطور لربيع 2019 وجكيعها عطور جديدة وغنية بروائح الحمضيّات المنمّقة بالمسك والورود .



• من Chanel عطر Les Exclusifs De Chanel 1957 Eau De Parfum المنمّق بالبرجموت، زهر البرتقال، الأرز والعسل.





• من Jo Malone عطر Jo Malone London Willow & Amber Cologne برائحته الخشبيّة الجميلة والمثاليّة لفصل الربيع.

• 3 من Gucci عطر Gucci Guilty Eau De Parfum For Her الفوّاح بعبق الحمضيّات، الباتشولي والعنبر.



• من Atelier Cologne عطر Atelier Cologne Pacific Lime Cologne Absolue الغنيّ بالحمضيّات، أبرزها اللّيمون الإيطاليّ، جوز الهند الفيليبينيّ والكينا الصينيّ أو الكافور.



• من Narciso Rodriguez عطر Narciso Rodriguez For Her Pure Musc Eau De Parfum، لمسة نادرة من أزهار النرجس المنمّقة بالياسمين، زهر البرتقال، المسك، الكاشمير، العنبر والباتشولي.





• من Miller Harris عطر Miller Harris Violet Ida Eau De Parfum المتأجّج بعبق الفانيليا، العنبر والبنفسج.



• من Tiffany & Co عطر Sheer Eau De Toilette الخفيف والمنعش بنكهات الكشمش الأسود، ورود الإيلانغ إيلانغ والقزحيّة.



• من Yves Saint Laurent عطر Black Opium Intense بمزيج من القهوة السوداء، الياسمين، الفانيليا والخيار.

• من عطر Tom Ford عطر Tom Ford Jasmine Musk Eau De Parfum، وهو عطر من مجموعة الدار الجديدة المخصّصة لموسم الربيع، منمّق بالمسك ومزيج من أوراق التوابل والزهور، الياسمين، الإيلانغ، الباتشولي والفانيليا.





• من Maison Francis عطر Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Gold Edition Eau De Parfum اللّطيف المتميّز بلونه الذهبيّ، يمزج بتناغم نوتات العرعر، جوز الطيب، الكزبرة، المسك والفانيليا.

