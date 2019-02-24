للرجال فقط.. هذا ما تفعله السمنة في "القدرة الجنسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تشكل السمنة تحديًا صحيًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، ويزيد الوزن الزائد عددًا كبيرًا من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وهشاشة العظام وبعض أنواع السرطان مثل القولون والثدي.

ليس هذه فقط، ولكن السمنة تؤثر بشدة على حياة الشخص الجنسية أيضًا.. ووفقا لدراسة أجريت في جامعة بوفالو في نيويورك، فإن السمنة ترتبط بمشكلة صحية أخرى، تؤثر على الرجال فقط، وهي مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة).

وأوضح الدكتور شوبها جوبتا، المدير الطبي وأخصائي التلقيح الاصطناعي في مركز التلقيح الاصطناعي بجامعة بوفالو، أن زيادة الوزن تعوق القدرة على التحمل وهو أمر مهم للحفاظ على الأداء الجنسي، كما أنه يخل بالتوازن الهرموني الذي يؤثر بدوره على مستويات هرمون التستوستيرون، مما يؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية أو انخفاض الدافع الجنسي.

وأضاف أن السمنة تؤثر أيضا على تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية ونقص الدورة الدموية هناك يسبب ضعف الانتصاب.

وهرمون التستوستيرون، هو في الواقع هرمون ذكري مهم يساعد في تطوير الأعضاء الجنسية للذكور ويبني عظامًا قوية، وتبدأ مستويات التستوستيرون في الارتفاع عند سن البلوغ والذروة في مرحلة البلوغ المبكرة ثم تبدأ في التراجع مع التقدم في السن.

وعلاوة على ذلك، فإن الدهون الزائدة في منطقة الفخذين ومنطقة العانة الداخلية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الخصيتين لأكثر من 35 درجة مئوية، وقد يكون ذلك كافيا لإعاقة إنتاج الحيوانات المنوية.