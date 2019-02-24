هذه الخضراوات تحميك من أخطر أنواع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال باحثون، إن استهلاك الخضروات، بما في ذلك الثوم والبصل والكراث، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأظهرت دراسة - نشرت في مجلة آسيا باسيفيك جورنال أوف أسيكولوجي أنسيولوجي - أن احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كانت أقل بنسبة 79 في المئة لدى البالغين الذين تناولوا كميات كبيرة من نباتات ألومنيوم مقارنة مع من استهلكوها بكميات قليلة.

وقال الباحث زهي لي، من المستشفى الأول في جامعة الصين الطبية: "من الجدير بالملاحظة أنه في بحثنا، يبدو أن هناك اتجاها: كلما ازدادت كمية الخضروات التي تعمل بالآليوم ، كانت الحماية أفضل".. "بشكل عام، سلطت النتائج الحالية الضوء على الوقاية الأولية من سرطان القولون والمستقيم من خلال التدخل في أسلوب الحياة، والذي يستحق المزيد من الاستكشافات المتعمقة".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان القولون والمستقيم هو واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعا في جميع أنحاء العالم .