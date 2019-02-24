تركي اّل الشيخ يُشعل الفيس بوك بحفلة على شرف الأهلي.. اتفرج

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 05:55 صباحاً - قام المستشار تركى آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية ، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ، ومالك نادى بيراميدز ، بتوجية رسالة الى مجلس ادارة الاهلى برئاسة محمود الخطيب .

وقام تركى آل الشيخ بنشر صور لمجلس ادارة الاهلى ، خلال الاجتماع الاخير له والتقاطهم صور سيلفى لهم بعد انتهاء الاجتماع عبر صفحتة الشخصية ، على الفيس بوك ، وعلق قائلا : ” ان شاء الله انكم حتتخذو القرار الصح وتلعبو يوم ٢٨ متش الكاس … مشاء الله هوا كان عيد ميلاد حد ؟ او فرحانين برجعتي بسلامة؟.

ثم وجه مالك نادي بيراميدز، نصيحة لمجلس إدارة النادي الأهلي، قبل مواجهة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ونشر آل الشيخ صورة لمجلس إدارة النادي الأهلي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وكتب: ” بما أنني رئيسكم الشرفي الذي لم تقبل استقالته حتى الان انصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي… أنصحكم عشان ماتقولوش تدخل دي مجرد نصيحة…وشكراً”.