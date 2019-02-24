مختار نوح: العدالة غير الناجزة كلفت الدولة كثيرًا

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 05:55 صباحاً - انجي بيومي

قال مختار نوح، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن المتهمين اعترفوا بأدق تفاصيل عملية اغتيال النائب العام، منوها بأنه تم الترتيب وتنفيذ عملية الاغتيال من خلال 8 سيارات، و12 وحدة سكنية

وأشار “نوح”، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء السبت، إلى أنه كان محكوم على 28 شخص بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، وتم تخفيف الحكم إلى 9 أشخاص، منوها بأن 36% من المتهمين في تلك القضية حصلوا على براءة.

وأبدى دهشته من ترديد البعض أن حكم الإعدام لم يكن متداول في عهد مبارك، موضحا أنه تم تنفيذ 467 حكم اعدام في سنة واحدة في عهد مبارك، معتبرا أن العدالة غير الناجزة كلفت الدولة كثيرًا.

وأكد، أن الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان تعمل الآن بقوة 6 سليندر في الترويج للأكاذيب، مناشدا المصريين أعمال عقلهم للتأكد من الحقيقة، منوها بأن هناك 137 ألف موقع إلكتروني يستهدفون إثارة التعاطف مع الإخوان، وإثارة الأكاذيب.