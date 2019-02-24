وزير الزراعة يكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 05:55 صباحاً - انجي بيومي

طالب الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، المواطنين باستخدام السلع البديلة حال ارتفاع أسعارنوع معين من الخضروات، معلقًا ساخرًا: “لما نتحدث عن أسباب ارتفاع الأسعار التفاصيل هطول”.

وأضاف “أبوستيت”، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج “مصر النهاردة”، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء السبت أن هناك عروات كثيرة للطماطم تغطي معظم شهور السنة ولكن دائُما يوجد فجوة في أكتوبر ونوفمبر، موجهًا حديثه للمستهلك قائلًا: “طالما السلعة بتغلى.. وبتغلى بارتفاع كبير وفي بديل زي الصلصة استخدمها”.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين جهاز الخدمة الوطنية ومشروع الصوب الزراعية بتوجيه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء من أجل تحديد مواعيد الفترة الحرجة.

ولفت إلى أن هناك خريطة زمنية للمحاصيل الشتوية والصيفية وحجم إنتاجها لمعرفة وقت نقص الخضروات والفواكه ومعالجته بالاستيراد، متابعًا: “نحاول تغطية السنة كاملة بالمحاصيل الزراعية المختلفة بالتعاون مع وزير التموين الدكتور على مصلحي”.

وحول ارتفاع أسعار الدواجن قال: “أمر الطبيعي في ظل انخفاض إنتاجية عدد من المزارع”، مشيرًا إلى أن طبق البيض في شهر يناير بـ 32 جنيه كسعر جملة أما اليوم وصل إلى 37.5 جنيه.

وأوضح أن التكلفة الإنتاجية في مزارع الدواجن في الشتاء مرتفعة؛ لأنها تحتاج للتدفئة خاصة المزارع البلدية، مردفًا: “نلاحظ أن سعر الجملة في الفراخ الكيلو الحي بدأ يوصل للحد الحرج 29 جنيه، وهذا يحتاج تدابير أخرى بالتنسيق مع وزارة التموين لضبط الأسعار”.