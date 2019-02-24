إليسا تنهي رحلتها العلاجية في بروكسل: "عدت إلى منزلي الحبيب"

أنهت المطربة اللبنانية إليسا رحلتها العلاجية في بروكسيل، وطمأنت محبيها بعودتها مجددًا إلى لبنان، بتدوينة نشرتها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت إليسا في تدوينتها، صباح أمس: "عدت إلى منزلي الحبيب، اشتقت إليكم"، وحصدت تفاعلا كبيرا من قبل متابعها الذين تمنوا لها دوام الصحة والعافية.

وكانت إليسا أعلنت في برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مارسيل غانم على فضائية "إم تي في"، عن نيتها في التوجه إلى بلجيكا للخضوع إلى جراحة في يدها بعد مضاعفات "بسيطة" ناجمة عن رحلة شفائها من مرض سرطان الثدي.

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