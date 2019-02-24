هل يجوز ارتداء العدسات اللاصقة عند الوضوء؟.. "الإفتاء" تجيب

تتساءل بعض الفتيات اللاتي يرتدين عدسات لاصقة، حول وجوب نزعها عند غسل العين في الطهارة الشرعية حتى كي لا تكون عائقًا عند الغسل كبقية أعضاء الوضوء أم يمكن إبقاؤها دون التأثير على الطهارة.

وأوضحت أمانة الفتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن غسل داخل العين في الطهارة لا يشترط، بل ولا يُشرع، لذلك فإن وجود العدسات داخل العين لا يؤثر في الطهارة الشرعية، سواء كانت العدسات طبية أو للزينة، وهو الرأي الراجح في المذاهب الأربعة.

واستدلت الإفتاء على ذلك بأن إدخال الماء في العين لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا ولا فعلًا، وفيه أيضًا حرج، وقد رفعه الله عن الناس لأن غسلها يؤدي إلى الضرر.

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