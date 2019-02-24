للسيدات.. هذه الأغذية تحمي شعرك من "الشيب المبكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قالت خبيرة التغذية الألمانية مونيكا بيشوف، إن التغذية السليمة تسهم في الحفاظ على صحة الشعر؛ لأنها تمد الشعر بالعناصر الغذائية اللازمة لنموه وتمتعه بالقوة من ناحية، وتقي الشعر من الشيب المبكر.

وأوضحت بيشوف، أنه ينبغي على المرأة تناول الأغذية الغنية بالكيراتين؛ حيث يعد هذا البروتين أحد المكونات الرئيسية للشعر والأظافر. وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالكيراتين في السلمون والرنجة والبيض والجمبري وصدور الدجاج واللحم البقري الخالي من الدهون وجبن البارميزان واللبن المخثر الخالي من الدسم.

كما ينبغي تناول الأغذية الغنية بالنحاس؛ حيث يتمتع هذا المعدن بتأثير مضاد للبكتيريا ويساعد الجسم على امتصاص الحديد. وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالنحاس في الموز والجوز (عين الجمل) والشوكولاتة الداكنة والبقوليات كالحمص والعدس.

وإلى جانب التغذية السليمة يمكن الحفاظ على صحة الشعر وحمايته من الشيب المبكر من خلال الإقلاع عن التدخين والخمر والابتعاد عن التوتر النفسي.