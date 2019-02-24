جهاد جريشة حكماً لمباراة الأهلي والجونة في الدوري

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 02:36 صباحاً - اختارت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم الحكم جهاد جريشة لإدارة مباراة الجونة والأهلي، الأحد، ضمن الأسبوع الـ24 لدوري القسم الأول.

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