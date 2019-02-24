محمد عواد يكشف تفاصيل إصابته

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 02:36 صباحاً - كشف الدولي محمد عواد، حارس مرمى الوحدة السعودي، حجم اصابته التي تعرض لها في وقت سابق.

وكتب عواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” بعد الأشعة والتقارير، الإصابة عبارة عن مزق من الدرجة الأولى إلى الثانية في عضلة السمانة”.

وتابع:” أسال الله الشفاء والعودة في أقرب وقت، الحمد لله ودعواتكم”.

وكان عواد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الوحدة أمام فريق أحد، في المباراة التي انتهت لصالح زملاء عواد بنتيجة أربعة أهداف لهدف بالدوري السعودي.

وشارك عواد في مواجهة أحد كأساسي، قبل أن يخرج في الدقيقة 53، بعد إصابته إثر تدخل قوي مع أحمد جمعة، مهاجم فريق أحد.