شاب يقتل والدته ويطهو لحمها لكلبه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ارتكب شاب اسباني جريمة نكراء، وذلك عقب قتله والدته بدمٍ بارد، حيث قرر تقطيع جسدها لأجزاء صغيرة، ومن ثم طهى لحمها لتناوله بصحبة كلبه.

ووفقا لموقع “إكسربس”، ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على ألبرتو سانشيز، والذي يبلغ من العمر 26 عاما، ويقطن في مدريد، بعدما قطّع لحم والدته، وقام بحفظه في صناديق طعام بلاستيكية قبل طهوها ومشاركة كلبه في تناولها.

وأكد الموقع العالمي أن الأمر تم اكتشافه بمحض الصدفة، بعدما أبلغت إحدى صديقات الأم، والبالغة 66 عامًا، الشرطة، مؤكدة أنها متغيبة منذ شهر، لتذهب الشرطة على الفور لمنزلها، وبدون أي ضغوطات أو أسئلة، فقرر الشاب الاعتراف بجريمته كاملة.

والجدير بالذكر أن الشرطة وجدت بالفعل بقايا من جسد السيدة في المنزل، وقالت التحريات أن نجلها القاتل يعاني من اضطرابات نفسية، بسبب سوء معاملة والدته، الأمر الذي دفعه لتنفيذ الجريمة، والاعتراف بها على الفور.