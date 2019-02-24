توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 24/2/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

هل تَودّون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope":

- الحمل (من 21/3 إلى 20/4)

تحتاج إلى الجلوس وحيدًا لبعض الوقت بعيدًا عن كل الأشخاص المقربين منك، ولكن تأكد جيدًا أن هذا الأمر لن يتحول إلى انعزال مرضي. وحاول أن تتخلص من كل مشاكل الأمور التي تزعجك للبدء فى عملك بطريقة طبيعية، وعليك التفكير في بدائل مختلفة قبل أن تتفاقم الأشياء.

- الثور (من 21/4 إلى 20/5)

احترس من الأشخاص السيئين، فالأمر أكبر من أن يكون مجرد غيرة، وذلك بسبب الشعور بعدم الأمان. وفي حال كنت لا تشعر بالأمان في العمل، أو على المستوى العاطفي أو حتى داخل أسرتك، بسبب تهديد من شخص ما، فإن هذا الوقت هو الأنسب للتراجع في قراراتك وتنظر في الأسباب.

- الجوزاء (من 21/5 إلى 20/6)

قد تشعر بعدم الأمان في عند خروجك من المنزل اليوم، فهو اعتقاد خاطئ لا يجب أن تنظر إليه، لأن النتيجة الدائمة التي تضعها لنفسك تكون سلبية.

فبدلاً من النظر بطريقة سلبية للأمور.. فكر في حلول تتقبل بها نفسك، فإذا فشلت في تقبل نفسك، حاول ألا تفقد الأمل.

- السرطان (من 21/6 إلى 20/7)

الغيرة قد تصل إلى ذروتها اليوم، وسبب ذلك قد يتلخص في المكان أو سبب عدم شعورك بالأمان، حاول أن تفهم السبب الحقيقي وراء ذلك الشعور بالغيرة.

فقد يكون السبب أن هناك تخبطاً في العلاقة مع شريك الحياة.

- الأسد (من 21/7 إلى 20/8)

على الرغم من أنك تميل وتفضل ممارسة التمارين الرياضية، إلا أنك تشعر اليوم بأنك تحب عمل المشغولات اليدوية التي تعتمد على مهارة اليد بشكل عام، ومن المتوقع أن ذلك سوف يشعرك بالرضا، وحاول أن تعطي نفسك فرصة أكبر من أجل استكشاف ذاتك وما تحب القيام به.

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- العذراء (من 21/8 إلى 20/9)

قد تدخل في تحدٍ كبيرٍ مع زملائك في العمل، وتستطيع أن تثبت كفاءتك وجدارتك في العمل من خلال تلك المنافسة، وربما ذلك قد يؤثر عليك ويجعلك تشعر بأعراض انسحاب أو بالانزعاج، ولكن لا تجعل ذلك الشعور يتملك منك ويسيطر عليك.

-الميزان (من 21/9 إلى 20/10)

حاول ألا تفزع اليوم حينما تشعر أنك تريد البكاء وأنت تمارس عاداتك اليومية، حتى في العمل، لا تخجل من ذلك، وليس هناك أي مشكلة من كونك تريد البكاء، فذلك سوف يساعدك على تطهير ذاتك من الداخل، وتذكر أن تكون منتبهًا على نفسك في كل خطواتك.

- العقرب (من 21/10 إلى 20/11)

سوف يتملكك اليوم الشعور بالتوتر والعصبية، وذلك سوف ينعكس على طريقة تفكيرك، حاول أن تتحكم في أعصابك جيدًا، فهناك خط رفيع بين الطموح والهاجس، لذا يجب معرفة الفارق بينهما جيدًا حتى تصل إلي هدفك على صعيد العمل، ومن الناحية العاطفية.. وفي حال فشلك لمعرفة الفرق بين المصطلحين عليك الاستعانة بمساعدة أحد أقاربك ليوضح لك الرؤية لما لا تريد أن تراه.

- القوس (من 21/11 إلى 20/12)

لا تكن مندفعًا اليوم، وتجنب الصدام مع أي شخص من المقربين منك، لذا عليك أن تفكر جيدًا قبل أن تخطو أي خطوة إلى الأمام، ولا تقم بأي صفقات أو مشاريع استثمارية.

- الجدي (من 21/12 إلى 20/1)

حان الوقت لمواجهة مشاكلك، والتفكير في حلول جذرية لها، ولا تنظر إلى محاولاتك السابقة التي فشلت ولا تجعلها تنال منك وتصيبك بالإحباط، ولكن كن أكثر حذرًا في الفترة المقبلة، ويمكن أن تتشاور مع أي صديق مقرب لك.

- الدلو (من 21/1 إلى 20/2)

تشعر بطاقة إبداعية كبيرة تدفعك إلى الأمام، لاتخاذ خطوات حقيقية ملموسة على أرض الواقع، اترك نفسك لذلك الشعور ولا تخف من التعبير عن نفسك، وقد تشارك في أحد الاحتفالات مع بعض الأصدقاء.

- الحوت (من 21/2 إلى 20/3)

قد تحتاج اليوم إلى عمل اتفاق مع أحد الأشخاص، وسوف تقابل بالرفض من هذا الشخص، ولكن لا تيأس، وعليك المحاولة معه مجددًا، لا تشغل تفكيرك في من يكون هذا الشخص، واستمع له جيدًا فقد يُلهمك بأمر جديد في حياتك.